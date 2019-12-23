2019/12/23 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تطلق مستحقات مسوّقي الحنطة في نينوى وكركوك بغداد – عبد اللطيف الموسوي علنت وزارة الزراعة عن صرف مستحقات مسوقي الحنطة في محافظتي نينوى وكركوك للموسم الزراعي 2014 ممن سوقوا محصولهم لمواقع الشركة العراقية لإنتاج البذور .ووجه وزير الزراعة صالح الحسني بتسديد كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين ممن سوقوا محصولهم في الموسم الزراعي 2014 وبموجب […]

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