قطر تجهز الشباب لبطولتي العرب وغرب القارة

2019/12/23 | 18:16 - المصدر: الصباح

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بغداد/ بلال زكي

يدخل منتخبنا الشبابي لكرة القدم معسكرا تدريبيا مطلع العام الجديد في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا للمشاركة في بطولتي العرب التي تضيفها السعودية وغرب آسيا في لبنان.

وقال المدرب المساعد للمنتخب أحمد جمعة في تصريح خص به "الصباح الرياضي": ان الجهاز الفني بقيادة قحطان جثير وضع منهاجه التحضيري قبل المشاركة في البطولتين المقبلتين، ويتضمن الانخراط بمعسكر خارجي في الدوحة للفترة من السادس ولغاية العشرين من كانون الثاني المقبل.

واشار الى ان فترة المعسكر ستشهد تأمين مباراتين تجريبيتين أمام منتخب شباب قطر، فضلا عن وجود مساع وتحركات مكثفة لتهيئة عدد آخر من المواجهات مع الأندية هناك.

وأوضح ان لجنة المنتخبات ستناقش المنهاج الفني المقدم من قبل المدرب نهاية الاسبوع الحالي للبت فيه، منوها بان الملاك التدريبي وضع في مفكرته عدة خيارات بديلة في حال تعذر اقامة معسكر الدوحة.

ولفت إلى ان الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد بصورة كلية على بعض العناصر الجديدة التي لم تتمكن من المشاركة في مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة للنهائيات القارية التي اختتمت في العاصمة العمانية مسقط، مضيفا ان الجهاز الفني هدفه حاليا التركيز على تكوين توليفة منسجمة ومتجانسة، ولا يقل مستوى البديل فيها شانا عن اللاعب الأساسي سعيا للتنافس بقوة خلال نهائيات أمم آسيا.

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا الشبابي نجح في خطف صدارة المجموعة الأولى، ليحصل على البطاقة الأخيرة المباشرة للنهائيات، وينضم الى قطر وطاجيكستان وإيران والبحرين والسعودية وماليزيا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام واليمن وكمبوديا ،علماً أن منتخب أوزبكستان تأهل بصفته الدولة المضيفة.



وتقام النهائيات الآسيوية خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول 2020، وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى على مقاعد التأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم تحت 20 عاماً 2021.

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