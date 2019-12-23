الفكر والسماوة يتأهلان للدوري الممتاز بالشطرنج

2019/12/23 | 18:16 - المصدر: الصباح

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بغداد/ نبيل الزبيدي

ترشح نادي الفكر التخصصي بالشطرنج الى دوري الأضواء ضمن منافسات أندية الممتازة بالشطرنج الكلاسيك بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الاولى اذ خاض خمس مباريات محرزا المركز الأول جامعا تسع نقاط يليه السماوة الرياضي وصيفا برصيد ثماني نقاط ويضمن التأهل ايضا لمصاف الأندية الممتازة.

وقال الحكم الدولي سعد محسن الكناني لـ(الصباح الرياضي): لقد شاركت في البطولة ستة أندية وهي الفكر الكربلائي وناديا المشروع وبابل من محافظة بابل والنصر من ذي قار والسماوة والخضر من محافظة المثنى منوها بان المنافسات سجلت تواجد ثمانية وعشرين لاعبا يمثلون خمس محافظات وقد جرت البطولة وفق نظام الدوري لمرحلة واحدة تنافسوا على مدار ثلاثة أيام وخاضوا خمس جولات وبزمن قدره 75 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة(نظام فيشر) .

واشار الكناني الى ان الفكر تصدر ترتيب الدوري بعد حصوله على تسع نقاط يليه ثانيا السماوة وجمع ثماني نقاط وبالترتيب الثالث الخضر وله 6 نقاط وبالمركز الرابع الحلة برصيد خمس نقاط ثم خامسا المشروع بنقطتين وبالترتيب الاخير النصر بدون نقاط مبينا ان الاتحاد المركزي يحرص على متابعة الانشطة المحلية وتذليل الصعوبات التي تواجه وصول الاندية وتوفير مستلزمات النجاح منوها بانه تم توزيع الجوائر والهدايا بين الفرق الفائزة من قبل رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير الجبوري ونائب الرئيس فرحان نصير جاسم الوائلي ورئيس الاتحاد الفرعي في محافظة المثنى حسين كاظم الخزاعي كما جرى توزيع الشهادات التقديرية بين حكام ومنظمي البطولة التي نجحت بجميع المقاييس وقد أثنى الجميع على جهود حسين كاظم حسن الخزاعي لإنجاح منافسات دوري الدرجة الاولى ومنها الجانب الفني والتنظيمي والتحكيمي.

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