2019/12/23 | 18:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العدد الخاص من مجلة (بارالمبياد) بالرقم 35 والذي اعلنت فيه الامانة العامة للجنة البارالمبية العراقية عن عدد الاوسمة التي تحققت للعراق خلال البطولات الدولية والمؤهلة الى الدورة البارالمبية التي تقام صيف العام الجديد 2020 في طوكيووقال مدير اعلام البارالمبية هشام السلمان ان انجازات العراق في رياضة متحدي الاعاقة للعام المنتهي بلغت 186 وساما ملونا منها 62 وساما ذهبيا و71 وساما فضيا و53 وساما برونزيا اضافة الى احصائيات وجداول بجميع انجازات اللاعبين الذين شاركوا في البطولات الخارجية للعام المنتهي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد خاص بانجازات البارالمبية لعام 2019) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد خاص بانجازات البارالمبية لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).