2019/12/23 | 18:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن الحكومة الإيرانية تدعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي لرئاسة الحكومة.

وأشار ولايتي خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تؤكد دعمها لأي حكومة عراقية مختارة من الشعب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تؤكد دعمها لأي حكومة عراقية مختارة من الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).