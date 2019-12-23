وزير النفط لـواع: تجهيز 4 فرق لحفر بئر استكشافية خلال العام المقبل

2019/12/23 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، اكتشاف منطقة جديدة في الصحراء الغربية متوقع انها تحوي على نفط أو غاز.

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