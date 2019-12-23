البصرة.. مطالبات بغلق الحدود امام إدخال الطماطم المستوردة لوفرتها محليا

2019/12/23 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مزارعو الزبير في محافظة البصرة ،الاثنين، مطالبتهم للحكومة الاتحادية والمحلية بحماية منتوجهم وغلق الحدود امام الطماطم المستوردة، فيما شاروا الى ان انتاجهم في وفرة مستمرة ويغطي محافظات العراق كافة توقعت شعبة زراعة الزب

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