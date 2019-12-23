ناحية أبي صيدا خارج “سيطرة” الدولة العراقية.. مقتل شخصين بعد تجدد نزاع عشائري

2019/12/23 | 18:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت مصادر صحفية وأمنية عراقية، اليوم الإثنين، عن مقتل شخصين إثنين خلال النزاعات العشائرية المستمرة منذ عدة أيام، في ناحية #أبي_صيدا شرقي مدينة #بعقوبة مركز محافظة ديالى.[…]

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