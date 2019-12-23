2019/12/23 | 18:27 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بحضور العيساوي ..سائرون النيابية تعقد اجتماعا لبحث ملفات بينها المرشح لرئاسة الحكومة وقانون الانتخابات

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