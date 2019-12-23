مصدر نيابي: البرلمان يمدد عقد جلسة اليوم الى الثامنة مساءً

2019/12/23 | 18:27 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف مصدر نيابي، عن تمديد وقت انعقاد جلسة مجلس النواب، لليوم الاثنين، الى الساعة الثامنة مساءً.وذكر المصدر ان” رئاسة البرلمان مازالت مستمرة حتى اللحظة باجتماعاتها مع الكتل السياسية لحسم المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات الجديد”.واشار الى انه” من المتوقع ان تؤجل جلسة اليوم الى يوم اخر في حال عدم ...

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