2019/12/23 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن اعادة ضخ الماء الى بعض المحلات السكنية ضمن قاطع بلدية الرشيد والتي شهدت شحة خلال الساعات الماضية اثر كسر أنبوب مغذي بقطر 50 سم أسفل جسر الجادرية .

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