الساري يحدد موقف الحكمة من التصويت على قانون الانتخابات بأربع نقاط

2019/12/23 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حدد رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، موقف الكتلة من التصويت على قانون الانتخابات بأربع نقاط.

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