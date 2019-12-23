الحكيم يعلق على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات بالعراق

2019/12/23 | 18:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الإثنين على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق....

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