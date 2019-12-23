بالوثيقة: القوى العراقية يخاطب تحالف البناء ويؤكد رفضه ترشيح السهيل: الحسابات الحزبية تستعدي الجماهير !

2019/12/23 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

خاطب تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، تحالف البناء، بشأن ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، فيما أكد رفضه اختيار وزير التعليم العالي، قصي السهيل، كونه "لا يتطابق مع متطلبات المرحلة".

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من تحالف القوى العراقية في البرلمان، موجهة إلى تحالف البناء، تضمنت اعلام البناء باجتماع القوى العراقية لمناقشة ملف ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، ورفضه ترشيح وزير التعليم العالي، قصي السهيل، للمنصب كونه "لا يتطابق مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأكد تحالف القوى العراقية، بحسب الوثيقة، على دعمه لمرشح يحظى بأكبر عدد من الرضا الجماهيري والتوافق السياسي ليكون قادرا على إدارة الدولة في هذا الظرف.

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الإثنين (23 كانون الأول، 2019) رئيس الجمهورية برهم صالح الى جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار للخروج بمرشح متفق عليه سياسيا وشعبيا وذلك في مقترح سياسي يقدم لاول مرة.

وقا

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر نيابي، الإثنين (23 كانون الأول 2019) عن سبب تأخر عقد جلسة البرلمان فيما اوضح طبيعة الخلافات المستمرة بشأن قانون الانتخابات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلافات بشأن قانون الانتخابات، تسببت في تأخر عقد جلسة

بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح تصرف بطريقة ذكية، حين قرر عدم تسمية مرشح تحالف البناء، ووزير التعليم العالي الحالي، قصي السهيل، رئيسا للوزراء.

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