بالوثيقة.. تحالف القوى يرفض ترشيح السهيل لرئاسة الوزراء ويوجه رسالة لتحالف البناء

2019/12/23 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، رفضه رسميا ترشيح قصي السهيل لرئاسة مجلس الوزراء، فيما خاطب تحالف البناء بشأن ترشيح شخصية أخرى لهذا المنصب.وقال التحالف في وثيقة موقعة من قياداته، ان” ترشيح وزير التعليم العالي، قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، “لا يتطابق مع متطلبات المرحلة”.

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