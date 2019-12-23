بيان من حب الدعوة حول مرشح رئاسة الوزراء

2019/12/23 | 18:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الدعوة الاسلامية انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء.وبحسب المكتب السياسي ، لحزب الدعوة الإسلامية، فأن كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي […]

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