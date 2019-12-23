وبسقتِ النخلة في اليونيسكو!

2019/12/23 | 18:40 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي الدخيل يشتركُ العربي، مع أخيه العربي، من الخليج إلى المحيط، في تقدير النخلة، تلك الباسقة، التي تميِّزُها الكتب السماوية، حتى عن باقي الشجر.لا تجد من يخلط بين الأشجار والنخيل، داخل اللغة العربية أينما اتجهت، فهي الوفية الكريمة، ظلاً وثمراً، للمزارع والمستقر، في القرية والمدينة.وتمر النخيل، هو أكثر ما يحرص البدوي على تقديمه […]

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