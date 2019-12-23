الثورة والقائد المفقود!!

2019/12/23 | 18:40 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق السامرائي الثورات السلمية من الصعب أن تنجز أهدافها دون قيادة مولودة من رحمها، فالحراك الجماهيري الذي انطلق في الهند سنة 1930 كان ومنذ بدايته بقيادة غاندي، الذي تصدّره ونظمه ونظّر له، وألهم الجماهير في مسيراتها السلمية المتنامية ، حتى نالت الهند استقلالها في عام 1947.والثورات العربية بسلمياتها التي انطلقت من تونس ، أصابها […]

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