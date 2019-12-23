دقائق مع نجيب محفوظ

2019/12/23 | 18:40 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني لا أريد أن أقول «أيام مع نجيب محفوظ»، فلم يسعفني الحظ في لقائه أكثر من جلستين موجزتين.كانت الأولى على المقهى على شاطئ نهر النيل، وأُجهض هذا اللقاء بتعطل بطارية سماعاته.فما كان يسمعني ولا أنا كنت أستطيع رفع صوتي للمستوى المطلوب.كتب لي الباحث والمؤلف نسيم رجوان، يسألني هل نجيب محفوظ قابل […]

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