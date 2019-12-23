2019/12/23 | 18:44 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. تحالف القوى يسحب ترشيحه للسهيل رئيسا للوزراء ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. تحالف القوى يسحب ترشيحه للسهيل رئيسا للوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).