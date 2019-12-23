انتهاكات للاعبين بسبب لون البشرة.. لماذا تستمر العنصرية في كرة القدم الإنجليزية؟

2019/12/23 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن قال رحيم ستيرلنغ إنه “لا يتوقع أفضل من ذلك”، هذه نظرة على مظاهر مختلفة للعنصرية، في كرة القدم الإنجليزية.وكتب رحيم، لاعب مانشستر سيتي، تحليلا على مواقع التواصل الاجتماعي عن العنصرية في كرة القدم الإنجليزية، كيف تستمر وكيف أنه “لا يتوقع أفضل من ذلك”، ما أثار نقاشا كبيرا، حول ما يتعرض له اللاعبون […]

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