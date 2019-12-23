مَن هو الزعيم الفعلي الجديد لتنظيم داعش ؟

2019/12/23 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – لا تزال الهوية الفعلية لخليفة أبو بكر البغدادي، الذي قتل إثر هجوم أميركي، غير واضحة على الرغم من اعلان تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو شهرين عن اسمه، وينسحب الأمر كذلك على استراتيجية التنظيم للاشهر المقبلة.وعين التنظيم الجهادي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في منصب “الخليفة” الجديد، لكن قلة من المحللين يؤكدون […]

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