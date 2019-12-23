القبض على مطلوب بأحكام المادة (4) إرهاب في كركوك

2019/12/23 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت قوة من لواء المغاوير الثالث الفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب

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