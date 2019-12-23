2019/12/23 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- رياضة

سيطر الغضب على لاعبي يوفنتوس، بعد ضياع لقب السوبر الإيطالي، عقب الخسارة 1-3 أمام لاتسيو أمس الأحد، في اللقاء الذي أقيم بالسعودية.

وذكرت صحيفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلافات تعصف بنادي يوفنتوس.. ماذا يحدث؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلافات تعصف بنادي يوفنتوس.. ماذا يحدث؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).