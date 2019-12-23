ماتريكس سوفتوير أفضل مزود للأنظمة الرقمية لدعم الأعمال في قمة تيليكوم ريفيو

2019/12/23 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة “ماتريكس سوفتوير” اليوم عن اختيارها كأفضل مزود للأنظمة الرقمية لدعم الأعمال في قمة “تيليكوم ريفيو” للقادة 2019، والتي تشكّل أكبر مؤتمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط.وقال طوني عيد، الرئيس التنفيذي لـ”ترايس ميديا إنترناشونال” ومؤسس “تيليكوم ريفيو” في هذا المجال: “يمثل الفائزون بجوائز ’تيليكوم ريفيو إكسيلانس‘ لهذا العام الجهات […]

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