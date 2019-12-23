المنبر العراقي يحذر من استنساخ الاليات السابقة في اختيار رئيس الوزراء

2019/12/23 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر المنبر العراقي من استنساخ الاليات السابقة في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل، وتجاهل رأي الشارع لضمان عدم تكرار ذات الاخطاء التي أصابت العملية السياسية بالعجز واوصلت اوضاع البلد الى ما هي عليه اليوم.وقال بيان عن المنبر،تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، ان الاصرار على النهج السابق يعد انتحاراً سياسياً، خاصة في ظروف منطقةٍ وعراقٍ […]

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