مصدر نيابي يكشف سبب تأخر انعقاد جلسة البرلمان

2019/12/23 | 18:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر نيابي، سبب تأخر إنعقاد جلسة البرلمان لمقرر عقدها مساء اليوم الأثنين.

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