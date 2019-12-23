2019/12/23 | 18:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، صلاح العرباوي، جميع النواب الى سماع صوت الشعب بشان التصويت على قانون الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العرباوي للنواب: اسمعوا لشعبكم وصوتوا لصوته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العرباوي للنواب: اسمعوا لشعبكم وصوتوا لصوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).