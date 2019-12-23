صيد ثمين في قبضة الامن العراقي

2019/12/23 | 18:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على المسؤول عن توزيع الرواتب والمساعدات المالية لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي ...

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