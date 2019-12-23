2019/12/23 | 19:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن العراقي يعتقل مسؤول توزيع الرواتب للدواعش في القائم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن العراقي يعتقل مسؤول توزيع الرواتب للدواعش في القائم) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن العراقي يعتقل مسؤول توزيع الرواتب للدواعش في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).