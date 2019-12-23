“ظلام دامس” في مطار الكويت الدولي وانتقادات للحكومة.. شاهد الفيديو

2019/12/23 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا من داخل مطار الكويت الدولي وسط انقطاع تام للطاقة الكهربائية عن المطار .وبعد ساعات من تداول الفيديو قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، إن حريقا اندلع في محطة تحويل رئيسية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعد المناطق في العاصمة منها مطار الكويت الدولي.[…]

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