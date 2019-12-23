2019/12/23 | 19:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اتهم الحزب #الديمقراطي_الكردستاني، اليوم الإثنين، حشد الشبك بـ “اختطاف” 4 عناصر من الحزب والبيشمركة في #نينوى، فيما وجه رسالة إلى رئيس الوزراء “المستقيل” #عادل_عبد_المهدي ومسؤولين آخرين.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد “اختطاف” 4 من عناصره بينهم بيشمركة.. الديمقراطي الكردستاني: هؤلاء هم من قاموا بذلك) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد “اختطاف” 4 من عناصره بينهم بيشمركة.. الديمقراطي الكردستاني: هؤلاء هم من قاموا بذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).