مصدر برلماني: أكثر النواب الكرد غير متواجدين في الجلسة بسبب تأخير طائرتهم

2019/12/23 | 19:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب، اليوم الاثنين، بتأخير عقد جلسة البرلمان بسبب تأخر طائرة النواب الكرد، مبيناً ان الجلسة ستعقد حال وصول النواب الكرد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "أكثر نواب الكرد غير متواجدين في الجلسة حتى سبب تأخير في اقلاع طائرتهم ومن المؤمل وصولهم الى مطار بغداد الساعة السابعة".

وتابع، "بعد وصول طائرتهم يتوجهون الى البرلمان بشكل مباشر لإكمال النصاب وعقد الجلسة"، مشيراً إلى إن "تأخر النواب الكرد هو السبب الوحيد الذي اخر عقد الجلسة حتى الساعة".

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب، قد حدد ليلة اليوم الاثنين لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون انتخابات البرلمان، حيث ما زالت الكتل السياسية لم تتوافق على بعض مواده خاصة المادتين 15 و16 من القانون.

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