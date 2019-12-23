نائب: لايمكن تنصيب رئيس وزراء من المنظومة الحزبية كونها شلت

2019/12/23 | 19:15 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية اكد عضو مجلس النواب رائد فهمي، اليوم الاثنين، انه لا يمكن تنصيب رئيس وزراء من نفس المنظومة الحزبية التوافقية التي شلت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد...

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