مصدر: النواب الكرد لغاية الان لم يغادروا كردستان

2019/12/23 | 19:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر نيابي، مساء اليوم الاثنين، ان النواب الكرد ما زالوا لغاية الآن في إقليم كردستان بحجة أن طائراتهم تأخرت في موعد الاقلاع.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "النواب الكرد تحججوا بتأخر موعد اقلاع طائرتهم حتى لا يحضروا جلسة البرلمان التي من المؤمل عقدها الساعة الثامنة مساءً".وأوضح انه "من المؤمل وصولهم الى مطار بغداد الساعة السابعة، وبعد ذلك يتوجهون الى البرلمان بشكل مباشر لاكمال النصاب وعقد الجلسة"، مؤكدا ان "هذا السبب الذي اخر عقد الجلسة حتى الساعة".

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