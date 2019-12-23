بالوثيقة.. تحالف القوى يسحب ترشيحه لقصي السهيل لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 19:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة عن تحالف القوى العراقية، توضح انها اتخذت قراراً بعد اجتماع لاعضاء التحالف، بسحب ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

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