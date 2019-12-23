فهمي لـ(دجلة): المستقل يفقد ثقة الشعب إذا رُشح من حزب

2019/12/23 | 19:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الحزب الشيوعي رائد فهمي، اليوم الإثنين، إن أي مرشح مستقل يفقد ثقة الشعب إذا رُشح من قبل أحد الأحزاب.وقال فهمي في حديثه لـ(دجلة)، إنه إذا تم تشكيل الحكومة...

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