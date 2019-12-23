2019/12/23 | 19:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. متظاهرو النجف يحذرون الاحـزاب من الالتفاف على مطالبهم ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. متظاهرو النجف يحذرون الاحـزاب من الالتفاف على مطالبهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).