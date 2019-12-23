مجلس بغداد: لاصلاحية للبرلمان بادارة عمل مجالس المحافظات (وثيقة)

2019/12/23 | 19:16 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اكد مجلس محافظة بغداد، انه لاصلاحية للبرلمان بادارة عمل مجالس المحافظات.





وقال رئيس مجلس محافظة بغداد بحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الاثنين، انه "لاتوجد صلاحية لمجلس النواب بادارة او التدخل في عمل مجالس المحافظات وفقا للدستور والقانون رقم 21 المعدل".

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