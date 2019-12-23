البناء يجمع تواقيع 153 نائبا لتمرير مقترح يعتبر كل محافظة دائرة ا
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البناء يجمع تواقيع 153 نائبا لتمرير مقترح يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة مع الترشيح الفردي
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