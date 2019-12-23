الكشف عن فضيحة فساد أميركية في العراق بقيمة 1.5 مليار دولار

2019/12/23 | 19:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “نيوزثد” الأمريكي، الاثنين، عن حصول شركة أميركية تابعة لنائب الرئيس السابق جو بايدن على عقد بقيمة 1.5 مليار دولار في العراق واحدة من احدث ملفات الفساد الأميركية في […]

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