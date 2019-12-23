قائد عمليات نينوى لـ واع: نعمل لمنع تسلل داعش عبر الحدود

2019/12/23 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، اليوم الاثنين، مراسل وكالة الأنباء العراقية، بأن القطعات العسكرية تعمل بجهد متواصل على تأمين المناطق الحدودية لمنع تسلل عصابات داعش الارهابية.

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