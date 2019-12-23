ارتفاع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير في إيران إلى 106

2019/12/23 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير المنتشر في إيران، منذ أيلول الماضي، إلى مئة وستة أشخاص.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، حسين عرفانيان، أن ثلاثة آلاف وثلاثمئة وأربعة وخمسين شخصا، توجهوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي، بسبب أعراض ضيق في التنفس، مبينا أنه بعد توقيع الكشف الطبي على أولئك المرضى، تبين إصابة اثنين وثمانين مريضا منهم بإنفلونزا الخنازير، سبعة منهم فقدوا حياتهم جراء الوباء المنتشر في البلاد.

وكانت مصادر صحية إيرانية، قد أعلنت تفشي وباء إنفلونزا الخنازير خلال الأشهر الأخيرة، في عدة مدن إيرانية.

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