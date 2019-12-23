قانون الانتخابات يضع البرلمان امام موقف تأريخي.. جلسة مصيرية بانتظار النواب

2019/12/23 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسة مرتقبة للتداول بعدة ملفات، منها استكمال التصويت على قانون الانتخابات.وأخفق البرلمان العراقي في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الشديدة بين الكتل النيابية.وأفشلت الخلافات على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، وبمقدمتها المادة 15، عقد جلسة البرلمان التي كان […]

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