الشرطة العراقي ينهار ويسمح باهتزاز شباكه اربع مرات امام الشباب السعودي

2019/12/23 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

انهار فريق الشرطة العراقي بكرة القدم اليوم الاثنين ،(23كانون الاول 2019)، بعد ان استقبلت شباكه اربعة اهداف خلال 21 دقيقة من قبل نظيره الشباب السعودي في اللقاء الجاري في الرياض ضمن منافسات اياب الدور ربع النهائي ببطولة الاندية العربية.

سجل للشباب السعودي دانيلو مورينو اسبريليا(هدفين) في الدقيقتين 6 و8، واضاف سيباستياو دي فريتاس من ضربة جزاء هدفا ثالثا عند الدقيقة 18 ورابعا عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 21.

بغداد اليوم - متابعة

أستقبل فريق لاتسيو، الاثنين، وسط عشاق النادي الإيطالي بعد عودته إلى الديار حاملًا كأس السوبر الإيطالي، والذي قام باقتناصه من غريمه يوفنتوس مساء أمس الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وان

بغداد اليوم-متابعة

فتحت صحيفة ماركا الإسبانية النار على الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بسبب تكاسله في تأدية دوره في الفريق، وبالأخص في مباراة أتلتيك بيلباو التي شارك بها كبديل في الشوط الثاني.

وتعثر ريال مدريد بشكل مفاجئ على أرضية ميدانه ملعب

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني التي لعبت على مدار الأيام الثلاث الماضية، وهي الأخيرة قبل فترة التوقف الشتوي.

وتواجد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في التشكيلة كما هي العا

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