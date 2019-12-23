2019/12/23 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد في مقر لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماع باشراف رئيسة اللجنة جوان يونس روزبياني، وكوران عمر وروبينا اويملك اعضاء البرلمان والمستشارين ومدير مركز البحوث ومدير مكتبة البرلمان.

وحضر الاجتماع ايضاً الاستاذ في جامعة جيهان خليل اسماعيل محمد، بهدف التنسيق والمساندة لاعداد كراس خاص عن تاريخ وجغرافية المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان باشراف ورعاية لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية كوردستانية تعد كراساً خاصاً عن المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية كوردستانية تعد كراساً خاصاً عن المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).