بالفيديو: شجرة ميلاد لبنانية تدخل غينيس


بالفيديو: شجرة ميلاد لبنانية تدخل غينيس
2019/12/23 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..دخلت شجرة الميلاد المصنوعة من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتجاوزت الشجرة التي أضاءت بلدة شكا شمال لبنان سابقتها المكسيكية التي شيدت بـ98 ألف عبوة.

 

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