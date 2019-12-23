2019/12/23 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دخلت شجرة الميلاد المصنوعة من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية موسوعة غينيس للأرقام القياسية.وتجاوزت الشجرة التي أضاءت بلدة شكا شمال لبنان سابقتها المكسيكية التي شيدت بـ98 ألف عبوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: شجرة ميلاد لبنانية تدخل غينيس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: شجرة ميلاد لبنانية تدخل غينيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).