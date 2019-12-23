2019/12/23 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..دخلت شجرة الميلاد المصنوعة من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وتجاوزت الشجرة التي أضاءت بلدة شكا شمال لبنان سابقتها المكسيكية التي شيدت بـ98 ألف عبوة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: شجرة ميلاد لبنانية تدخل غينيس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتجاوزت الشجرة التي أضاءت بلدة شكا شمال لبنان سابقتها المكسيكية التي شيدت بـ98 ألف عبوة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: شجرة ميلاد لبنانية تدخل غينيس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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