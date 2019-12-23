نقابة الصحفيين العراقيين تنعى نقيبها السابق فيصل حسون

2019/12/23 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعت نقابة الصحفيين العراقيين الصحفي المخضرم فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين الأسبق الذي وافته ألمنيه هذا اليوم في الولايات المتحدة الامريكيه عن عمر ناهز 98 عاما ..وكان الفقيد احد أعمدة الصحافة العراقية الرائدة أدى واجبه الصحفي بكل مهنيه وأمانة وانتخب نقيبا للصحفيين العراقيين لثلاث مرات متتالية عام 1964 و1965 و1966 ، كما عمل […]

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