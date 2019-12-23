بالصورة .. ملعب شعبي شمالي بغداد

2019/12/23 | 19:46 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةافادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بقيام حمايات واقارب النائب في البرلمان عائشة غزال المساري، عن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، بمضايقات وتجاوزات...

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