2019/12/23 | 19:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بأن لجنة النفط والطاقة النيابية ستستضيف مدير شركة "سومو" ووكلائه، يوم غد للاطلاع على مجريات عمليات تصدير النفط.وذكرت الدائرة في تصريح مقتضب لـ"كلكامش برس"، إن "لجنه النفط والطاقة والثروات الطبيعية، ستستضيف غدا الثلاثاء، مدير عام شركة تسويق النفط العراقي (سومو) ووكلائه، للاطلاع على عمليات تصدير النفط وغيرها من الأمور المتعلقة بعمل الشركة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط والطاقة النيابية تستضيف مدير شركة "سومو" ووكلائه غداً الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط والطاقة النيابية تستضيف مدير شركة "سومو" ووكلائه غداً الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).